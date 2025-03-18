18 марта 2025, 23:17
Общество

Часть автошкол указывает фиктивные площадки при регистрации в ГИБДД

Вместо закрытой учебной площадки инструкторы с кандидатами в водители откатывают упражнения на площади Кирова
Фото "Петрозаводск говорит"

 

Автошколы Петрозаводска используют площадь Кирова и парковки у торговых центров вместо тренировочных закрытых площадок, которые должны быть у каждой из них. Инструкторы по-хозяйски так расставляют конусы и отрабатывают с кандидатами в водители упражнения. Мы проверили на сайте ГИБДД Карелии, что часть автошкол указывает площадки при регистрации, взятые в аренду у фирм, которые уже дано ликвидированы. Получается, фактически площадок просто нет.
Пешеходы оказываются при этом в опасности. Одна женщина с ребенком уже пострадала: учебный автомобиль наехал на нее, когда она шла в театр. Сейчас еще на площади Кирова работает каток. Сюда приходят дети.
Пешеходы, говорят в полиции, должны ходить по тротуарам. Но вокруг катка тротуаров нет. И когда выходишь из машины, тоже двигаешься не по пешеходной зоне.
Мы спросили у сотрудников ГИБДД, при каких условиях учебные автомобили могут выезжать в город и тем более на площадь Кирова: только после отработки навыков на закрытой площадке или автодроме. А кто проверяет их навыки, когда они катаются по площади в центре города?! Никто.
Все подробности в нашем сюжете. // Видео: телекомпания "Ника плюс".

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Метки: 
автошколы
площадь Кирова
Петрозаводск
будущие водители
инструкторы
ДОСААФ
учебные автомобили
парковки торговых центров
Пешеходы
дорожное движение
театр