Часть автошкол указывает фиктивные площадки при регистрации в ГИБДД

Автошколы Петрозаводска используют площадь Кирова и парковки у торговых центров вместо тренировочных закрытых площадок, которые должны быть у каждой из них. Инструкторы по-хозяйски так расставляют конусы и отрабатывают с кандидатами в водители упражнения. Мы проверили на сайте ГИБДД Карелии, что часть автошкол указывает площадки при регистрации, взятые в аренду у фирм, которые уже дано ликвидированы. Получается, фактически площадок просто нет.

Пешеходы оказываются при этом в опасности. Одна женщина с ребенком уже пострадала: учебный автомобиль наехал на нее, когда она шла в театр. Сейчас еще на площади Кирова работает каток. Сюда приходят дети.

Пешеходы, говорят в полиции, должны ходить по тротуарам. Но вокруг катка тротуаров нет. И когда выходишь из машины, тоже двигаешься не по пешеходной зоне.

Мы спросили у сотрудников ГИБДД, при каких условиях учебные автомобили могут выезжать в город и тем более на площадь Кирова: только после отработки навыков на закрытой площадке или автодроме. А кто проверяет их навыки, когда они катаются по площади в центре города?! Никто.

Все подробности в нашем сюжете. // Видео: телекомпания "Ника плюс".