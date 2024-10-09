Центрофинанс приглашает в обновленный офис

В компании можно оперативно получить деньги наличными или на карту

Центрофинанс – это компания с 15-летней историей, которая предлагает продукты под разные жизненные цели: деньги на короткий срок, займы до 100 000 рублей на длительный срок пользования, рефинансирование – объединение займов в один с пониженной процентной ставкой и другие продукты.

У компании одна из самых больших сетей офисов выдачи микрозаймов в России — более 800 точек в больших городах и в отдалённых населённых пунктах.

В Петрозаводске по адресу: пр. Ленина, д. 11 (ТЦ «Фараон») начал работать обновленный офис Центрофинанса.

Здесь вас ждут:

Удобная клиентская зона – с диваном и телевизором, чтобы отдохнуть, пока оформляются документы.

Зона работы с планшетом – здесь можно погасить заем онлайн, без ожидания и очередей. А также узнать про продукты компании.

Приватная зона консультации, в которой вы сможете в спокойной обстановке рассказать финансовому консультанту о своих финансовых задачах, получить личный план финансового оздоровления и подобрать подходящий именно вам продукт.

В октябре для всех новых клиентов действует акция «Скидка 100% на проценты по займу». Узнать подробности акции, а также оформить заем можно в офисе Центрофинанс по адресу: пр. Ленина, д. 11 (ТЦ «Фараон»).

*Организатор акции ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Период проведения акции «100% скидка для новых клиентов»: с 01 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года. Условия, определяющие фактическую стоимость микрозайма по акции для клиентов, ранее не заключавших договор потребительского микрозайма с ООО МКК «Центрофинанс Групп»: сумма микрозайма – от 1 000 до 10 580 руб., срок пользования: от 1 до 14 дней. Диапазон значений полной стоимости кредита (микрозайма) от 292% до 292% годовых (процентная ставка 0,8% в день). Диапазон значений полной стоимости кредита (микрозайма) при выполнении всех условий акции: от 0% до 0% годовых (процентная ставка 0% в день). Подробности акции на сайте centrofinans.ru.

На правах рекламы. ООО МКК «Центрофинанс Групп», ИНН 2902076410