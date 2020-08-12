Бывший муж угрожал зарезать женщину в Олонецком районе

44-летняя жительница Олонецкого района заявила в полицию, что бывший муж угрожал ей расправой, держа в руках нож, сообщает МВД по РК.



В ходе дознания была установлена картина произошедшего. В середине июля сельская жительница отправилась к бывшему мужу, чтобы забрать дочь, гостившую у него. Когда она пришла к дому, мужчина уже находился в состоянии опьянения, и между бывшими супругами произошла ссора.

35-летний олончанин взял нож и стал угрожать убийством. При этом он направлял нож в сторону бывшей жены и даже несколько раз ударил им по перилам вблизи нее. Потерпевшая была сильно напугана и считала, что он действительно исполнит свои угрозы. Однако мужчина все же успокоился и отпустил ее с ребенком домой. Сам подозреваемый позднее сознался, что хотел напугать женщину, которая его разозлила.

В настоящий момент уголовное дело расследовано дознавателем. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным постановлением направлены в суд для принятия законного решения.