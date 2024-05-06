Бойцовская собака напала на пришедшего в гости мальчика

В Ханты-Мансийском автономном округе бойцовская собака напала на ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, юный житель Сургута пришел в гости к своему другу. Когда тот открыл дверь, из квартиры в подъезд выбежала собака, которая набросилась на гостя. Мальчик получил телесные повреждения.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. // Фото: unsplash.com / Joel Moysuh