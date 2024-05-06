06 мая 2024, 10:56
Учения по отработке применения ядерного оружия проведут в России
Генштаб анонсировал учения с отработкой запуска тактического ядерного оружия
Подготовку к военным учениям с тактическим ядерным оружием начали в Генштабе Вооруженных сил России. Они пройдут по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в Минобороны.
В ходе учений задействуют ракетные соединения Южного военного округа и силы ВМФ.
Их целью назвали поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. Учения также станут ответом на провокационные заявления официальных лиц западных стран.
Какие именно это заявления, не уточняется. Но учения начнутся в «ближайшее время». // фото: скриншот видео Минобороны РФ