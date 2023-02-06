Борец из Петрозаводска завоевал бронзу на первенстве СЗФО

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5 стал бронзовым призером первенства СЗФО по спортивной борьбе. Соревновались юниоры до 21 года, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Антон Совинский занимается в отделении вольной борьбы, он показал лучший результат среди карельских спортсменов. Кроме того, он выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Первенство проходило с 3 по 5 февраля в Калининграде. Антона тренирует Наталья Знаменская. // фото: спортшкола олимпийского резерва № 5