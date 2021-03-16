Больше миллиона рублей выманили мошенники у пожилой петрозаводчанки

В полицию обратилась 78-летняя жительница Петрозаводска, которая заявила, что ее обманули банковские мошенники, сообщает МВД Карелии.

Правоохранителям она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Звонили много раз, мужчины и женщины. Они утверждали, что деньги пенсионерки в опасности и нужно их защитить. Затем предупредили, что позвонит «робот», на его вопросы необходимо дважды ответить «да», а что именно будет спрашивать роботизированная программа – слушать не нужно.

Петрозаводчанка выполнила требуемое и мошенники похитили с ее счета сначала 158 тысяч, а затем еще 160 тысяч рублей. При этом, как впоследствии установили полицейские, «робот» звонил из настоящего банка. Произнеся «да» женщина подтвердила, что, действительно, желает провести операции по переводу средств.

Остальные деньги женщина хранила на сберегательном счете. Их, по версии аферистов, требовалось обналичить и перевести на «безопасные счета». Под влиянием звонивших 800 тысяч рублей были переведены на посторонние ресурсы серией переводов по 15 тысяч рублей.

После этого на звонки пенсионерки уже никто не отвечал. Тогда она обратилась в банк. Работники коммерческого учреждения объяснили ей, что все случившееся – дистанционное мошенничество.

Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта stolica-s.su