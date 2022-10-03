Более 8900 человек в Карелии заболели ОРВИ за неделю

В республике за неделю зарегистрировано 8992 случая ОРВИ, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 52,5%. Самая высокая заболеваемость у детей до 14 лет. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 1 класса в 1 школе Муезерского района.

В сравнении с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,6%, сообщили в Роспотребнадзоре. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 5117 случаев ОРВИ.

В республике циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа. Вирусы гриппа не выявлены. 18 человек были госпитализированы за неделю с диагнозом ОРВИ.

Что касается коронавируса, то в регионе за неделю зарегистрировано 2580 случаев инфицирования. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 29,5%. Всего по данным на 3 октября в Карелии коронавирус подтвержден у 156844 человек, из них дети – 20374 (13,0%), граждане старше 65 лет – 26398 (16,8%). (фото unsplash.com, Rex Pickar)