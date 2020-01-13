Бизнесмен в Кеми выступил против приюта для собак

В Кеми местные чиновники выделили нежилое помещение, чтобы в нем разместился питомник для безнадзорных животных. Это здание бывшей инфекционной больницы на улице Фрунзе. В восьмидесяти метрах от него расположена популярная гостиница «Кузова», чуть дальше – несколько жилых домов. Владелец гостиницы и некоторые местные жители выступили против приюта. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил гендиректор фирмы «Айста», которая владеет гостиницей, Павел Базай. Он предоставил обращение в прокуратуру и администрацию Кемского района, в котором чиновников просят пересмотреть принятое решение.

– Мы считаем, что размещение приюта в выделенном здании может негативно сказаться на состоянии улицы Фрунзе и прилегающих территорий… В случае функционирования приюта в данном месте неизбежно либо нарушение прав жителей, либо несоблюдение правил содержания животных, – считают авторы обращения. Под ним стоят почти тридцать подписей: жители домов по улице Фрунзе и администрация ООО «Айста».

Недовольные перечисляют, что именно их смущает в будущем питомнике. В обращении указано, что территория не оборудована местом для выгула собак, а значит, их придется выгуливать на улицах. Также жители полагают, что к приюту неизбежно будут стягиваться другие бездомные животные. Более того: по новым законам, пойманных животных нельзя усыплять – их надо стерилизовать и выпускать обратно на улицу. Павел Базай полагает, что отпущенные из питомника собаки рядом с ним же и обоснуются.

Но главное опасение – это, конечно, шум, собачий лай. Противники приюта уверены, что подобные объекты должны располагаться как можно дальше от жилых зон.

– У нас гостиница летом работает для туристов, едущих на Соловки. Приезжают люди со всей страны, даже со всей планеты. И теперь они будут по ночам слушать вой и лай,

– возмущается Павел Базай.

В конце декабря прошлого года из администрации Кемского района предпринимателю пришел ответ. Чиновники объяснили, что здание бывшей больницы передано общественной организации «Лапы, уши, хвост» в безвозмездное пользование. Цель – размещении приюта для безнадзорных животных. При этом конкретные правила, которые бы регулировали деятельность приютов и устанавливали нормы содержания животных, должны установить на уровне субъектов, в данном случае – в Карелии.

– Указанные правила органами государственной власти Карелии до настоящего времени не установлены. В случае установления таких норм, которым не будет отвечать приют, договор безвозмездного пользования будет расторгнут в одностороннем порядке, – значится в ответе.

В другой бумаге бизнесмену сообщают, что, согласно санитарным правилам, размещение питомников допускается на расстоянии ста метров от жилых домов.

– Вышеуказанное здание находится на расстоянии 130 метров от жилых зданий, что не противоречит требованиям, – заключают чиновники. Что делать с гостиницей, которая гораздо ближе, в этой ситуации не ясно.

Директор будущего приюта Светлана Лазарева полагает, что опасения бизнесмена беспочвенны.

– Начнем с того, что мы собираемся ставить забор из металлопрофиля в 2,5 метра высотой. Никакой вони, никаких бегающих собак у нас не будет! Между питомником и гостиницей – лес, до ближайших домов – более ста метров. Мы будем наводить порядок, убирать территорию, и вокруг питомника – в том числе.

Светлана пояснила, что найденных на улице собак будут приводить в порядок, стерилизовать и выпускать на волю, по возможности – пристраивать новым хозяевам. По словам директора питомника, большинство горожан ее поддерживает. Приют необходим; проблема бездомных животных в Кеми стоит остро, горожане регулярно жалуются на стаи безнадзорных собак.

– Мы собрали две сотни подписей в поддержку питомника. Люди помогают, жертвуют деньги, приносят корм, помогают с ремонтом и строительством. Много волонтеров, которые считают, что это нужно. Мы все делаем своими силами, своими средствами. Я ведь, прежде чем открыть приют, пыталась организовать собрание, два дня подряд приезжала на улицу Фрунзе и звала жителей, чтобы всё обсудить. Только одна женщина пришла. Всех все устраивало…

Приют планируется открыть к марту 2020 года. Светлана Лазарева надеется, что жители улицы Фрунзе и предприниматель Павел Базай проникнутся пользой приюта и даже, спустя какие-то время, возьмут себе оттуда питомцев.

Как сообщил руководитель петрозаводского приюта, известный зоозащитник Владимир Рыбалко, для подобных объектов существует две санитарно-защитные зоны.

– Приюты идут либо по третьему классу опасности (зона 300 метров), приравниваясь к зверофермам, либо по четвертому классу (зона 100 метров), приравниваясь к питомникам до ста голов, – отметил специалист.

Сколько именно «голов» будет в кемском приюте, пока не ясно.

При этом Владимир Рыбалко с грустью предупреждает, что принятая в России модель борьбы с беспризорностью животных неэффективна. Сейчас собак (основная проблема, конечно, в них) обязали стерилизовать и выпускать на улицу. Усыплять будут только больных зверей, а запирать в вольерах – только самых агрессивных. При таком подходе, считает зоозащитник, количество бездомных псов никак не уменьшится.

– Самая масштабная попытка применения этого метода – в Москве с 2001 по 2008 кончилась полным провалом, ростом числа собак, гибелью человека от нападения стаи и отменой программы. Трагические случаи травмирования, а иногда и гибели людей после введения метода наблюдались и в других регионах России (например, в 2018 году в Московской области), – сообщил Владимир Рыбалко.

Зоозащитник также опасается, что буквальное применение закона повлечет космические расходы – например, на пожизненное (!) содержание в приютах агрессивных собак. По его подсчетам, уже через десять лет только в Петрозаводске эксплуатация питомника будет обходиться в четверть миллиарда рублей.

Фото: perm.bezformata.com