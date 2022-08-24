Big Data МТС: Туристический поток в Карелию вырос на треть

Компания МТС проанализировала потребление трафика в туристических локациях Приладожья Республики Карелия с начала 2022 года: количество гостей выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно популярностью среди гостей региона пользуется горный парк «Рускеала», где трафик с начала года вырос более, чем на 25%, причём наибольший поток туристов был зафиксирован в феврале, июне и июле. Количество посетителей достопримечательностей на острове Валаам увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом. В Ландехпохском районе, где весной МТС модернизировала базовые станции, в два раза увеличив скорость LTE, особый наплыв туристов отмечается в районе военно-исторического комплекса «Гора Филина». А вот количество посетителей музея «Город ангелов» осталось на уровне прошлого года.

С помощью технологии Big Data МТС выяснила, что стало больше туристов, приезжающих на машинах и путешествующих по Карелии на протяжении 3-5 дней, планируя свои перемещения с помощью навигатора.

Благодаря тому, что МТС обеспечила качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные места притяжения в регионе, с помощью обезличенных «больших данных» можно получить различную информацию о посещающих Карелию и проанализировать ее. Например, с помощью Big Data мы выяснили, что туристический поток из более отдалённых регионов, таких как Екатеринбург, Ижевск, Калининград и Ярославль, в этом году увеличился в 2,5 раза. Во многих российских регионах сервис Big Data МТС успешно применяется не только в туристической отрасли, но и для развития транспортной и социальной инфраструктуры,

- рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.