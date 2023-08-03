Бешеный барсук покусал ребенка в российском регионе

В Амурской области зараженный бешенством барсук покусал мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ветеринарии по региону.

Отмечается, что дикий зверь напал на 13-летнего ребенка на частном подворье. После случившегося барсука отловили. Подтвердилось, что у него было бешенство. Мальчику оперативно оказали медицинскую помощь и провели вакцинацию.

В селе Калинино, где случилось нападение, был объявлен карантин. Проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных.

Россиянам напомнили, что в случае укуса животного, даже незначительного, необходимо обращаться за медицинской помощью. // Фото: unsplash.com / Hans Veth