Россиянам назвали самое опасное место для покупки арбузов

Нутрициолог Дарья Русанова посоветовала не покупать арбузы в придорожных палатках. Она назвала их самым опасным местом для покупки любимого летнего лакомства, передает РИА Новости.

Русанова отметила, что у придорожных торговцев зачастую нет разрешений на продажу продукта. Они могут сбывать некачественный товар. Медик призвала россиян приобретать арбузы в официальных точках - в магазине или на рынке.

Специалист также отметила, что арбузы должны храниться под навесом или в тени. На ягодах не должно быть трещин, расколов, вмятин. Такие повреждения способствуют распространению бактерий, которые могут вызвать отравление.

«Не стоит при этом соглашаться на предложение вырезать из арбуза кусочек для проверки на спелость. Купив такой арбуз, вы рискуете отравиться, времени для формирования вредоносных микроорганизмов от момента разреза до стола предостаточно», - подчеркнула эксперт.

Русанова также отметила, что покупать арбузы раньше конца августа не стоит. // Фото: unsplash.com / Sahand Babali