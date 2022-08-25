Банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги

ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги. Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, передает РИА Новости.

Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Кроме того, в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект об информационном обмене с Министерством внутренних дел.

«Проектом закона предусматривается, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней, по трансграничным переводам – в течение 60 дней. ЦБ также предложил на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных»,

- уточнил Уваров.

То есть, МВД подключат к системе ФинЦЕРТ, где собирается информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом, силовики смогут получать данные о действиях аферистов, соблюдая нормы о банковской тайне. В свою очередь, правоохранители поделятся информацией о совершенных противоправных действиях. Такие меры помогут банкам выполнять свою часть работы по предотвращению обмана граждан. Фото: pxhere.