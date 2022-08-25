В Питкяранте создают респираторный центр на несколько районов Карелии

В Питкяранте заканчивается ремонт главного корпуса Питкярантской ЦРБ. Ранее был завершен капитальный ремонт поликлиники при больнице, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил министр, одна из целей властей - создание в Питкярантской ЦРБ респираторного центра, в котором будут лечиться жители Приладожья и Суоярвского района. Уже закуплено новое оборудование, создается гостиница при больнице.

В ЦРБ уже отремонтированы отделение ИТАР и операционная, коридор второго этажа, рентгенкабинет и лестничные группы, заменены кислородные линии. Продолжается ремонт хирургического отделения. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com