Автосалон в Карелии обязали исправить ошибку в документах на мотоцикл

Сортавальский городской суд защитил права потребителя, обязав автосалон исправить ошибку в документах на купленный мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Причиной спора стало несоответствие категории транспортного средства в договоре и электронном паспорте. Мужчина купил мотоцикл с рабочим объемом двигателя до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт. В электронном паспорте транспортного средства указана категория «А», а в договоре купли-продажи — «А1». Так как в водительском удостоверении покупателя была открыта только категория «А1», он не мог законно управлять мотоциклом. Мужчина обращался в автосалон с просьбой внести изменения в электронный паспорт, но не был услышан.

Суд отметил, что продавец не предоставил покупателю полной и достоверной информации о товаре, и обязал ответчика внести изменения в электронный паспорт транспортного средства.