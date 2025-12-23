Лесовоз смял забор в деревне в Карелии

В понедельник, 22 декабря, в Пудожском районе произошло ДТП в деревне Кривцы. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, в аварию попал лесовоз, который вылетел с дороги и смял забор. В результате ДТП транспортное средство получило повреждения - были разбиты радиаторная решетка, фара и стекло. Также был зафиксирован разлив горюче-смазочных материалов. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что переходившего в неположенном месте дорогу ребенка сбили в Петрозаводске.