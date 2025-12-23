23 декабря 2025, 10:37
Лесовоз смял забор в деревне в Карелии
Спасатели Пудожского района в понедельник работали на месте ДТП
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
В понедельник, 22 декабря, в Пудожском районе произошло ДТП в деревне Кривцы. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, в аварию попал лесовоз, который вылетел с дороги и смял забор. В результате ДТП транспортное средство получило повреждения - были разбиты радиаторная решетка, фара и стекло. Также был зафиксирован разлив горюче-смазочных материалов. Люди не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что переходившего в неположенном месте дорогу ребенка сбили в Петрозаводске.