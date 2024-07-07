Автомобиль снес дорожные знаки в центре Петрозаводска

«Хорошо, что никого не ушатал». «Дистанция». «Чуть не поубивал пешеходов!» Такая отреагировали во «ВКонтакте» пользователи на аварию в центре Петрозаводска.

Инцидент запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру». Авария произошла в субботу, 6 июля, около 20:45.

Автомобили двигались вниз по проспекту Ленина. В районе гостиницы водитель одного затормозил перед пешеходным переходом, по которому шли люди.

Двигавшийся сзади водитель вывернул руль вправо, чтобы не врезаться в остановившуюся машину. В итоге он снес дорожные знаки на тротуаре, пешеходам пришлось отскочить, и остановился за «зеброй». // фото стоп-кадр/ видео VK-паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»