Автомобиль не стал поворачивать, а проехал прямо и оказался на боку

Вечером 28 мая на перекрестке Лыжная-Ровио-Мончегорская в Петрозаводске автомобиль оказался на боку.

ДТП произошло в тот момент, когда водитель решил перестроиться и поехать не на старую Кукковку, а прямо. В это время по пешеходному переходу шел человек. Водитель замедлился и двигавшийся со стороны старой Кукковки автомобиль влетел в него, после чего задымился, а другой участник ДТП оказался на боку.

К попавшим в аварию подбежали очевидцы, а впоследствии приехали пожарные, скорая, полиция. Все произошедшее попало в объектив камеры наблюдения CityLink.

Утром 5 апреля на этом перекрестке на Кукковке произошла аналогичная авария, когда фургон не стал поворачивать, а поехал прямо и протаранил «Ниву». В тот раз обошлось без перевертышей. © «Петрозаводск говорит»