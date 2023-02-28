Автомобиль «Лада» помял дорожный знак на Лесном проспекте

Сегодня утром в районе пешеходного перехода на Лесном проспекте произошло ДТП, сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Авария произошла около 08:36.

Судя по видео с камеры наблюдения CityLink, автомобиль темного цвета стал сбавлять скорость перед лежачим полицейским.

Водитель машины, следовавшей за ним, судя по всему, попытался уйти от столкновения и выехал за пределы дороги. В итоге автомобиль «Лада» наехал на дорожный знак. // скриншот записи сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии»