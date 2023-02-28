Отлучившихся на разгрузку товара дальнобойщиков обокрали в Карелии

Два мобильника и наличные стали добычей 21-летнего жителя Петрозаводска, который вышел из магазина. Юноша обокрал дальнобойщиков, сообщили в МВД Карелии.

Он с приятелями вышел на улицу и заметил открытую фуру. Водители в этот момент заносили в магазин товар, который они привезли из другого региона.

Молодой человек проник в салон и осмотрел бардачок. Он взял все, что приглянулось. Сумма похищенного составила 65 тысяч рублей.

Петрозаводчанин признался, что телефоны продал, а деньги потратил. Ранее его уже судили за имущественные преступления. Теперь возбудили новое уголовное дело о краже. // фото: unsplash.com