Мужчина в Кеми жестоко избил приятеля и порезал ему лицо и шею

Следователи в Кеми передали в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в декабре минувшего года. Мужчины вечером вместе выпивали в квартире и внезапно поссорились. Один так сильно разозлился, что стал бить кулаками и пинать оппонента по телу и голове. Дошло до того, что он поранил его ножом в шею и лицо.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Вину агрессор признал, раньше он был судим за имущественные преступления. // фото: СУ СКР по региону