Житель Карелии попал под уголовную статью из-за банки с порохом

36-летний житель Медвежьегорского района незаконно хранил у себя порох, сообщили в пресс-центре регионального МВД. Полицейским он рассказал, что якобы нашел в лесу банку с порохом и другие охотничьи предметы. Мужчина решил сохранить все у себя, хотя знал, что для этого требуется специальное разрешение.

Полицейские завели в отношении мужчины уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Мужчине может грозить от шести до восьми лет лишения свободы и штраф. // фото unsplash.com