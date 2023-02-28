В центре Петрозаводска с крыши опасно свисает лист железа

Опасность возникла на улице Куйбышева, 20, в Петрозаводске. С крыши дома свисает лист железа. Держат его провода. Тревожное сообщение поступило в ЕДДС, оттуда в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Петрозаводчан просят быть осторожными и внимательными.

Ветер также повредил обшивку на фасаде ТРЦ на проспекте Ленина, а накануне унес лист профнастила на припаркованную машину. // фото скрин google.com/maps/