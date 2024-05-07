07 мая 2024, 18:58
Автолюбителям назвали опасную неисправность в машине
Ездить с деформацией шины опасно, следует сразу обращаться в автосервис
Автомобиль может опрокинуться из-за деформации боковины шины. Об этом россиян предупредил эксперт автосервиса Fit Service.
Грыжа чаще всего возникает в результате наезда на какое-то препятствие, пишет «Газета.Ru».
Каркас шины повреждается, воздух в поврежденном месте держится за счет резины. Самая большая опасность в том, что шина может порваться и ее невозможно будет восстановить.
Ездить на машине с такой проблемой опасно, так как последствия могут оказаться плачевными вплоть до аварии с опрокидыванием. При обнаружении деформации шины лучше не медлить с обращением в автосервис. // фото «Петрозаводск говорит»