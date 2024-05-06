На дорогах Петрозаводска пройдут массовые проверки

Госавтоинспекция анонсировала очередной рейд «Контроль трезвости». 7 мая в столице Карелии организуют сплошные проверки на дорогах.

За четыре месяца в Петрозаводске были зарегистрированы две дорожные аварии с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, один травмирован.

Петрозаводчане могут сообщать в ГИБДД о нетрезвых автолюбителях по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции города