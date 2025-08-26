Автобус снова сломался, жители поселка отрезаны от цивилизации

Ни выехать, ни приехать. Жители поселка в Сегежском округе стали заложниками транспортной недоступности.

В очередной раз автобус вышел из строя. Так как другого нет, то и запланированный на 27 августа рейс по маршруту Сегежа – Валдай не состоится. Об этом сообщили в администрации округа и извинились перед людьми. Когда автобус починят, обещали сообщить. Пока же местные жители остаются отрезанными от большого мира.

Проблеме с транспортом в Сегежском округе уже как год. В минтрансе обещали, что будет новый автобус. Для этого чиновники обратились к коллегам с просьбой выделить деньги, чтобы купить новый транспорт. Привезти автобус планировали еще в начале августа. На носу сентябрь, а в округе люди так и продолжают страдать из-за сломанного автобуса.