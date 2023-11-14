Авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 30 процентов

Российским авиакомпаниям, скорее всего, больше не будут субсидировать полеты внутри России. Об этом заявил замминистра транспорта Игорь Чалик. По мнению экспертов, это вызовет существенный рост цен, пишет «Газета.RU».

В прошлом году авиакомпании получили 100 миллиардов рублей таких субсидий. На следующий год программу продлевать пока не собираются.

Экономист Андрей Лобода считает, что авиабилеты на рейсы по России из-за этого подорожают на 30 процентов. Причем цены взлетят уже к концу текущего года.

- Компании выживают в том числе за счет поддержки государством внутренних перевозок,

- объяснил он.

При этом экономист добавил, что в начале следующего года и до окончания президентских выборов рост цен на авиабилеты вряд ли превысит показатели инфляции за 2023 год, то есть порядка 7,5 процента. // фото: freepik.com