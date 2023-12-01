01 декабря 2023, 14:48
Происшествия

Авария с автомобилем скорой в Петрозаводске попала на видео

Один человек пострадал в дорожном столкновении на Первомайском проспекте

Авария с участием автомобиля скорой помощи, произошедшая сегодня утром в Петрозаводске, попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Инцидент случился в 11:42 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской. На кадрах видно, как карета скорой помощи пыталась преодолеть перекресток с включенными проблесковыми маячками. Все автомобили ее пропустили, кроме одного.

Напомним, в результате столкновения травмы получила врач-педиатр. Женщина была доставлена в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. // Фото: скриншот видео CityLink

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