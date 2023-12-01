01 декабря 2023, 14:06
Происшествия

В ДТП со «скорой» в Петрозаводске пострадала врач

Автомобиль медиков столкнулся с легковушкой, педиатр получила травмы

Автомобиль скорой помощи 1 декабря столкнулся с легковой машиной в Петрозаводске. Пострадала врач, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Это ДТП произошло на пересечении Первомайского проспекта и Ленинградской улицы.

- Срочное сообщение от коллег из РБ СЭМП,

- уточнил министр днем в пятницу.

Подробности аварии пока неизвестны, но в ней пострадала врач-педиатр. Ее доставили в БСМП. // фото: «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
Петрозаводск
БСМП
ДТП