В ДТП со «скорой» в Петрозаводске пострадала врач

Автомобиль скорой помощи 1 декабря столкнулся с легковой машиной в Петрозаводске. Пострадала врач, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Это ДТП произошло на пересечении Первомайского проспекта и Ленинградской улицы.

- Срочное сообщение от коллег из РБ СЭМП,

- уточнил министр днем в пятницу.

Подробности аварии пока неизвестны, но в ней пострадала врач-педиатр. Ее доставили в БСМП. // фото: «Петрозаводск говорит»