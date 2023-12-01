01 декабря 2023, 14:06
В ДТП со «скорой» в Петрозаводске пострадала врач
Автомобиль медиков столкнулся с легковушкой, педиатр получила травмы
Автомобиль скорой помощи 1 декабря столкнулся с легковой машиной в Петрозаводске. Пострадала врач, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Это ДТП произошло на пересечении Первомайского проспекта и Ленинградской улицы.
- Срочное сообщение от коллег из РБ СЭМП,
- уточнил министр днем в пятницу.
Подробности аварии пока неизвестны, но в ней пострадала врач-педиатр. Ее доставили в БСМП. // фото: «Петрозаводск говорит»