Стало известно о гибели на СВО 20-летнего жителя Суоярви

Еще одного военнослужащего из Карелии потеряли близкие и родные на СВО. О гибели Евгения Андреевича Ищука сообщили в администрации Суоярвского муниципального округа.

Евгений родился 10 февраля, после окончания школы ушел в армию по призыву, а с 1 сентября 2022 года служил по контракту. Его наградили знаком отличия «Георгиевский крест 4 степени».

По решению родственников похороны состоятся в Суоярви. Местные власти выразили соболезнования. // фото: администрация Суоярвского муниципального округа, freepik.com