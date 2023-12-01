Мужчина купил квартиру в Кеми ради фиктивной пенсии и пострадал

Житель Петрозаводска стал уголовником из-за желания получать пенсию с северной надбавкой. Он купил жилплощадь в Кеми и прописался там, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Хотя 47-летний петрозаводчанин был зарегистрирован на севере республики, фактически он жил в карельской столице. Пенсию по выслуге лет получал в повышенном размере с 2016 по 2020 год.

Это стало известно, возбудили уголовное дело и признали мужчину мошенником. Ему много переплатили за эти годы из-за незаконно назначенного районного коэффициента. Суд приговорил нарушителя к штрафу. // фото: fabricasimf/ freepik.com