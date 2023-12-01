Пешеход перебегал набережную Варкауса и угодил под машину

Еще одного пешехода сбили в Петрозаводске в первый день зимы. Авария произошла сегодня около 13:47 на пешеходном переходе в районе пересечения набережной Варкауса и улицы Мурманская.

Инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink.

Пешеход бежал по тротуару, а потом выбежал на пешеходный переход. Водитель, судя по всему, пытался затормозить, но машина остановиться сразу не смогла. Пешеход упал на дорогу, смог подняться и, хромая, дойти до разделительного газона. Из автомобиля к нему выбежала женщина. На место ДТП вызывали «скорую».