Петрозаводчанин поссорился с тещей и устроил пожар на ее даче

Житель Петрозаводска этим летом гостил на даче у родителей жены в Прионежском районе. Отдых обернулся конфликтом, а потом уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

Теща попросила мужчину выкосить траву между грядками, но он случайно повредил кусты клубники. Хозяйка рассердилась и прогнала неосторожного зятя.

Мужчина решил отомстить, поджег бумагу и устроил пожар в сарае. Огонь уничтожил и постройку, и имущество внутри. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущество путем поджога. Вину мужчина признал и раскаялся, ущерб возместил. Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного преследования. // фото: freepik.com

