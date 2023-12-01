Пропавший два месяца назад житель Петрозаводска найден живым

Пропавший два месяца назад 37-летний житель Петрозаводска найден живым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, житель карельской столицы Андрей Ш. исчез 1 октября. Его искали в нашей республике, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Наконец, поиски принесли результат.

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах был обнаружен мужчина. Неизвестно также, где он находился все это время. // Фото «Петрозаводск говорит»