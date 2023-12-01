01 декабря 2023, 14:33
Пропавший два месяца назад житель Петрозаводска найден живым
Волонтеры сообщили о завершении розыска 37-летнего мужчины
Пропавший два месяца назад 37-летний житель Петрозаводска найден живым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, житель карельской столицы Андрей Ш. исчез 1 октября. Его искали в нашей республике, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Наконец, поиски принесли результат.
Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах был обнаружен мужчина. Неизвестно также, где он находился все это время. // Фото «Петрозаводск говорит»