01 декабря 2023, 14:33
Происшествия

Пропавший два месяца назад житель Петрозаводска найден живым

Волонтеры сообщили о завершении розыска 37-летнего мужчины

Пропавший два месяца назад 37-летний житель Петрозаводска найден живым. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, житель карельской столицы Андрей Ш. исчез 1 октября. Его искали в нашей республике, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Наконец, поиски принесли результат.

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах был обнаружен мужчина. Неизвестно также, где он находился все это время. // Фото «Петрозаводск говорит»

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