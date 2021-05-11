Антициклон будет господствовать ближайшие дни в Петрозаводске

С понедельника в столице Карелии заметно потеплело. Люди сбросили теплые куртки и плащи. Но надолго ли пришло тепло в Петрозаводск. Ответить на этот вопрос попытался паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

11, 12 и 13 мая столица республики будет находиться во власти антициклона. Похолодание не предвидится.

«Ожидается солнечная или малооблачная погода, воздух прогреется до +23 градусов. Затем облачности станет больше и временами будут идти дожди, однако, холодно не будет. Температура воздуха ожидается в пределах +15...+20 градусов»,

- говорится в сообщении погодного паблика.



Также в прогнозах не наблюдается арктических ям, как это было большую часть апреля и первую декаду мая.

11 мая, по данным на 16:24, воздух прогрелся до +24,2. В Ладве потеплело до +25,5.

Ранее Роман Вильфанд объяснил, почему на Северо-Западе установилась необычно теплая погода. Также температурный рекорд весны был побит в Финляндии.