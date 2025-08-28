28 августа 2025, 12:59
Происшествия

Александр Бошаков погиб в ходе специальной военной операции

Бойца в последний путь проводили в четверг 28 августа
Житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции. С рядовым Александром Бошаковым простились в Прионежском районе 28 августа.

По словам главы администрации Прионежья, карельский боец героически погиб в ходе СВО. Григорий Шемет выразил близким и родным погибшего военнослужащего соболезнования.

 

Ранее в поселке Лоймола в последний путь проводили командира мотострелкового отделения.

