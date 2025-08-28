Александр Бошаков погиб в ходе специальной военной операции

Житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции. С рядовым Александром Бошаковым простились в Прионежском районе 28 августа.

По словам главы администрации Прионежья, карельский боец героически погиб в ходе СВО. Григорий Шемет выразил близким и родным погибшего военнослужащего соболезнования.

Ранее в поселке Лоймола в последний путь проводили командира мотострелкового отделения.