28 августа 2025, 12:59
Александр Бошаков погиб в ходе специальной военной операции
Бойца в последний путь проводили в четверг 28 августа
Житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции. С рядовым Александром Бошаковым простились в Прионежском районе 28 августа.
По словам главы администрации Прионежья, карельский боец героически погиб в ходе СВО. Григорий Шемет выразил близким и родным погибшего военнослужащего соболезнования.
Ранее в поселке Лоймола в последний путь проводили командира мотострелкового отделения.