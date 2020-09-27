Актер из «Антикиллера» скончался в Москве

В Москве скончался российский актер Никита Логинов, известный по своим ролям в фильмах «Антикиллер» и «Московская сага», сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского», в котором работал руководителем художественно-постановочной части. Артист скончался на месте происшествия. Причины гибели Логинова выясняются. На момент смерти ему было 56 лет.

Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. В 1990-м окончил режиссерский факультет Московского института культуры.

Экранный дебют – 1987 год, Юра Лазарев в ленте «Мы – ваши дети». Далее – пациент психбольницы Дятел из «Возьми меня с собой», «Зима в раю», «Горячев и другие», зэк в «Зоне Любэ», майор Шкатов в «ДМБ», Мороз из «Ледникового периода», «Пятая стража», роли бомжей в сериалах «Москва. Три вокзала» и «Последний мент».