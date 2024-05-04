Агрессивная девушка-курьер в автобусе порезала лицо пенсионерке

Девушку-курьера «Яндекс.Еды» задержали за нападение на 67-летнюю женщину в Петербурге. Она порезала лицо пенсионерки ножом, передает 78.ru.

Конфликт 21-летней петербурженки и пожилой местной жительницы произошел в автобусе. Женщина попросила девушку отойти, так как та слишком близко придвинулась к ней.

В ответ курьер ударила пассажирку по лицу ножом. Бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшей поверхностную резаную рану левой половины лица и шеи. Девушку задержали полицейские, возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com