04 мая 2024, 16:38
Агрессивная девушка-курьер в автобусе порезала лицо пенсионерке
Юную петербурженку задержали за нападение на пожилую женщину
Девушку-курьера «Яндекс.Еды» задержали за нападение на 67-летнюю женщину в Петербурге. Она порезала лицо пенсионерки ножом, передает 78.ru.
Конфликт 21-летней петербурженки и пожилой местной жительницы произошел в автобусе. Женщина попросила девушку отойти, так как та слишком близко придвинулась к ней.
В ответ курьер ударила пассажирку по лицу ножом. Бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшей поверхностную резаную рану левой половины лица и шеи. Девушку задержали полицейские, возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com