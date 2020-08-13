Администрация взялась за озеленение города «по-сепсяковски»

Озеленение города складывается из нескольких составляющих и все они важны. Даже такая обыденная часть как газоны, находящиеся рядом с проезжей частью. За долгие годы они утрамбованы, испорчены пескосоляной смесью и теперь требуют замены.

В городе идет активное удаление аварийных деревьев, что важно не только для внешнего облика, но и для нашей безопасности.

Известно, что в послевоенное время на улицах Петрозаводска, преимущественно, высаживались березы и тополя. Они очень быстро шли в рост, но, к сожалению, имели ограниченный срок жизни. Сейчас комбинатом благоустройства высаживаются десятки крупномерных саженцев деревьев других пород.

Активно идет украшение города цветами, что для нас уже традиционно. Петрозаводск декорировали 180 новыми вазонами, композиции которых будут обновляться в течение всего года. Одновременно идет посадка четырех тысяч многолетних растений.