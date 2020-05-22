71-летняя Пугачева восхитила поклонников танцем в обтягивающих джинсах

Алла Пугачева продолжает приятно удивлять поклонников. Вчера ее супруг, шоумен Максим Галкин, выложил в инстраграм ролик, где его супруга танцует у дома под знаменитую песню из фильма "Красотка" - "Pretty Woman".

Примадонна пританцовывает в облегающих укороченных джинсах, демонстрируя отличную фигуру. И это притом, что певице в апреле исполнился уже 71 год.

«Хороша!» — подписал публикацию Максим Галкин.

Менее, чем за сутки видео просмотрело 3 миллиона человек. Большинство комментаторов согласны с Галкиным, восхищаясь отличной формой певицы.