64 года назад в карельской столице появилась своя птицефабрика

16 июля 1956 года была открыта Петрозаводская птицефабрика - предприятие, чью продукцию знали и ценили жители города. А в 2016 году здесь не осталось ни одной птицы. Производственные помещения опустели, клетки валяются перевернутыми, территория заросла травой... В общем, декорации для фильма про постапокалипсис. Раскинувшийся вокруг предприятия микрорайон живет своей жизнью. А вот его название - "Птицефабрика" - уже утратило свой смысл.

"Старый город" - краеведческий видеоблог журналиста Александра Лычагина. Подписывайтесь на группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте". Поговорим об истории.