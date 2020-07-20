20 июля 2020, 14:32
Общество

По всему Петрозаводску будут отключать горячую воду

В течение пяти дней на этой неделе жители разных микрорайонов будут испытывать проблемы с водой

На этой неделе на сетях водоснабжения Петрозаводска будут вестись ремонтные работы. Это связано с фиксацией признаков повреждений на распределительных теплотрассах города.

Отключения горячего водоснабжения будут производиться с 8 вечера до 8 утра. Сегодня с этим столкнутся жители Кукковки и Голиковки. Завтра - Перевалки и Рыбки. 22 июля воду отключат в районе Октябрьского проспекта. 23 июля - на Древлянке. 24 июля - в центральной части города.

Специалисты будут искать места повреждений тепловых сетей и устранять их.

Обсудить
просмотр
171448
Метки: 
Петрозаводск
Горячая вода
отключение воды
Древлянка
Кукковка
Перевалка
Голиковка
новости петрозаводска