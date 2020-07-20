По всему Петрозаводску будут отключать горячую воду

На этой неделе на сетях водоснабжения Петрозаводска будут вестись ремонтные работы. Это связано с фиксацией признаков повреждений на распределительных теплотрассах города.

Отключения горячего водоснабжения будут производиться с 8 вечера до 8 утра. Сегодня с этим столкнутся жители Кукковки и Голиковки. Завтра - Перевалки и Рыбки. 22 июля воду отключат в районе Октябрьского проспекта. 23 июля - на Древлянке. 24 июля - в центральной части города.

Специалисты будут искать места повреждений тепловых сетей и устранять их.