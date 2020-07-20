В Петрозаводске 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

По данным на 20 июля, в Петрозаводске ЕГЭ сдали на 100 баллов 11 выпускников. Такие данные приводит пресс-служба городской администрации.

К настоящему времени известны результаты экзаменационных испытаний по литературе, географии, информатике и ИКТ и по первому дню экзамена по русскому языку.

Так, в информатике отличились учащиеся лицеев №1, 13 и 40, а также Академического лицея. По литературе высший балл получили выпускники школ №34 и 48. В первый день ЕГЭ по русскому языку 100 баллов удалось набрать ребятам из лицеев №1, 13 и 40, гимназии №30 и школы №46. Результаты второго дня пока не известны.

Экзамены продолжаются. Сегодня 635 вчерашних школьников из Петрозаводска сдают биологию, а также анлийский и немецкий языки.