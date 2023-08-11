550 кубометров старых шин вывезут с контейнерных площадок

Старые автопокрышки уберут с контейнерных площадок в Петрозаводске. Подрядчик соберет 550 кубометров шин, которые требуют специальной утилизации. Также с контейнерных площадок уберут 158 кубов мелкого мусора.

Городские власти еще раз напомнили, что выбрасывать шины в мусорки запрещено.

Петрозаводчане могут отвезти их с 9:00 до 16:00 к проходной ПМУП «Автоспецтранса» на проезде Тидена и положить в специальный контейнер. // фото «Петрозаводск говорит»