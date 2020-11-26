5 декабря в Петрозаводске стартует очередной «Километр здоровья»

Открыта регистрация на декабрьский «Километр здоровья», сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Фестиваль бега пройдёт на городском стадионе «Юность» в первую субботу зимы.

На этот раз спортивный праздник организован с учётом всех противоэпидемиологических правил. В связи с новыми ограничениями забеги на 500, 1000 и 5000 метров на стадионе «Юность» будут разведены по времени так, чтобы количество участников каждого старта не превышало 30 человек.

В этот раз «Километр здоровья» особенный. 5 декабря мы подведем итоги этого года, отметим и наградим самых активных любителей спорта. Предварительно начало мероприятия - в 12 часов,

– сообщают организаторы.

Подробное расписание и состав забегов появятся в группе «Километр здоровья» 4 декабря после 15 часов, номер выдаётся непосредственно перед стартом. Регистрация на мероприятие электронная по ссылке.

Акция «Километр здоровья» стартовала 1 марта 2019 года. Её организаторами выступают МУ «Дирекция спортивных сооружений», МУ «СШОР №3», Карельская региональная федерация лёгкой атлетики.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа