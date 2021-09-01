19-летняя девушка с Covid-19 попала на ИВЛ в Петрозаводске

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о некоторых тяжелых случаях заражения коронавирусом в республике. Во всех случаях люди долго не обращались к врачам.

По словам министра, сейчас в республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске в тяжелом состоянии лежит 19-летняя девушка. У нее поражено 80% легких, она подключена к аппарату ИВЛ. Министр отметил, что юная горожанка долго отказывалась от госпитализации. За ее жизнь борются врачи.

В Медвежьегорской ЦРБ умерла 90-летняя женщина. По словам главного врача больницы, долгое время она лежала дома. Родственники почти неделю находились дома, не обращаясь за медпомощью. В итоге все были госпитализированы с тяжелой формой ковида, а бабушка умерла.

Министр отметил, что в каждой районной больнице таких случаев - десятки. Ситуация с распространением ковида усложняется. В стационарах 50-60% тяжелых больных, тех, кто при появлении первых симптомов не обратился к врачу или не привился.

Охлопков предупредил жителей республики - остались считанные дни для вакцинации, чтобы у людей успел выработаться иммунитет к началу четвертой волны коронавируса. В последующем вакцинация будет не столь эффективна, потому что пик заболеваемости совпадет с началом формирования иммунитета, и привившиеся не в полной мере будут защищены от ковида.

Напомним, ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что четвертая волна коронавируса может прийти в страну в конце сентября или в начале октября. Фото pixabay.com/mariohagen