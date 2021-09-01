Карелия присоединится к просветительском марафону «Новое знание»

Сегодня стартовал второй просветительский марафон «Новое знание». Он продлится три дня, и за это время перед слушателями выступят 150 спикеров, среди которых Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и другие. Имена зарубежных участников пока держатся в строгом секрете.

Трансляцию можно смотреть из любой точки Карелии, где есть Интернет, на сайте марафона и в его группе «ВКонтакте». А в телеграм-канале «Нового знания» удобно следить за расписанием выступлений и уточнять технические вопросы.

Каждый зритель может выбрать интересный для него круг тем – наука, спорт, бизнес, история, культура, цифровой мир и медиа – и отслеживать лекции специалистов. Помимо интересных лекций, интерактива и звездных спикеров, «Новое Знание» — это еще и абсолютно реальные кейсы, открытия и продукты, которые работают здесь и сейчас. Марафон пройдет на нескольких площадках, расположенных в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе (город-спутник Казани), Сочи, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Кроме лекций зрителей ждут семинары, видеоэкскурсии и выступления из музеев, театров, офисов крупных отечественных компаний. А в дебатах примут участие ученые, общественные деятели, предприниматели и артисты.

«Петрозаводский университет примет участие в секции «Цифровой мир и медиа». Идея очень интересная, и очень важно, что в рамках «Нового знания» можно увидеть много лекций известных людей из области спорта, политики, науки и других. Марафон проводится не впервые, в прошлый раз он собрал более 70 000 000 просмотров, а значит, этот формат интересен и востребован. Надеюсь, такие марафоны будут регулярно проводиться и в будущем»

– сообщил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

Предыдущий марафон «Новое знание» прошел минувшей весной. Тогда среди спикеров были Илон Маск, Стив Возняк и Артемий Лебедев.

В рамках марафона с 1 по 4 сентября пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям: участники сообщества «Большая перемена» создадут видеопутеводитель по научным открытиям XXI века, в регионах представители молодежных организаций проведут лекции и мастер-классы «Знай село», волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ подарят школьные наборы детям из малообеспеченных семей.

Фото: скриншоты с сайта https://marathon.znanierussia.ru.