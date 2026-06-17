Медицинские стройки: здравоохранение Карелии выходит на новый уровень

Выяснили, когда завершатся крупные медицинские стройки в Петрозаводске, какие отделения там откроются и какие специалисты будут работать

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В столице Карелии готовятся к вводу в эксплуатацию сразу три крупных медицинских объекта: поликлиника на Кукковке, корпусы А и Б межрайонной больницы на Древлянке и новый хирургический корпус БСМП. Конечно, у жителей республики и столицы возникает много вопросов: когда эти медицинские учреждения заработают? Какого рода помощь там можно будет получить? Какое медицинское оборудование будет доступно? И главное – хватит ли врачей-специалистов? Мы задали эти вопросы компетентным людям.

Поликлиника на Кукковке: рядом, удобно, качественно.

Новая поликлиника на Кукковке – очень долгожданный проект для всех жителей микрорайона. Естественно, многие петрозаводчане пристально следили за ходом строительства и видят, какое в результате получилось красивое здание. Если пройтись виртуально по поликлинике, то на первом этаже будет регистратура, гардероб, кабинет неотложной помощи. Это важно для пациентов, которые будут обращаться за помощью с острыми состояниями и проблемами, а также для маломобильных граждан. Здесь же, на первом этаже, будет располагаться кабинет травматолога. Рядом – рентгенологическая служба, неразрывно связанная с травматологией, и отделение медицинской профилактики – здесь горожане смогут пройти диспансеризацию и другие профилактические мероприятия.

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На втором этаже расположится дневной стационар, женская консультация, кабинеты хирурга и эндоскописта, терапевтов, кабинеты диагностического профиля. На третьем этаже – стоматология, кабинеты узких специалистов. На четвертом – административные и хозяйственные кабинеты.

Практически все медицинские специальности будут представлены в новой поликлинике на Кукковке. Жителям микрорайона больше не придется ехать куда-то за помощью, тратить свои силы, время, средства – всё можно получить в своей поликлинике, по месту проживания,

- рассказала первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Викторовна Руотцелайнен.

Сейчас идет процесс установки в поликлинику медицинского оборудования – часть его уже поставлена, в том числе маммограф, рентгеновское и флюорографическое оборудование, всё цифровое, самого высокого современного уровня. Всего в поликлинике на Кукковке установят более 5 тысяч единиц специализированной медицинской техники.

Image Ольга Билко, Главный врач поликлиники №4

Главный врач поликлиники, депутат Заксобрания Карелии Ольга Билко тщательно подходила к подбору медицинского персонала. Понимая, что придется укомплектовать большой штат – и врачей-специалистов, и медсестер - несколько лет работала с целевыми направлениями для студентов-медиков. В итоге 60 целевиков придут работать в новую поликлинику. Кроме того, в кукковский филиал на работу перейдет часть терапевтов и специалистов из поликлиники на улице Нойбранденбургской, обслуживавших жителей Кукковки.

Нужно не просто открыть здание, запустить работу поликлиники. Самое главное, чтобы там работали классные специалисты, и жители Кукковки получали качественную медицинскую помощь,

- подчеркнула Ольга Руотцелайнен.

Что касается даты открытия, то замминистра здравоохранения Ольга Руотцелайнен отметила, что есть поручение Главы Карелии Артура Парфенчикова открыть поликлинику в этом году, поэтому все силы и средства направлены на то, чтобы это поручение выполнить. Несмотря на то, что получение всех лицензий для начала работы медицинского учреждения занимает большое время – нужно пройти около 60 различных видов лицензирования.

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Блоки А и Б межрайонной больницы на Древлянке: генно-инженерная биологическая терапия

В конце 2026 года ждут открытия и блоки А и Б межрайонной больницы на Древлянке. Ольга Барышева, заведующий нефрологическим отделением Республиканской больницы имени Баранова рассказала, что для их медучреждения эти блоки не просто нужны, а необходимы. У медиков на них большие планы. Сюда смогут переехать отделения, которые нуждаются в ремонтах: в первую очередь, нефрологическое, урологическое и гематологическое. В блоках А и Б разместятся операционные, палата реанимации, центр «Диабет», диагностические кабинеты.

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Там планируется большой диагностический блок: рентген, эндоскопические и ультразвуковые исследования, компьютерная томография, а также консультативная поликлиника. На базе эндокринологического отделения откроется центр «Диабет» с возможностью дневного и круглосуточного стационара. Также планируется создание ревматологического центра с возможностью генно-инженерной биологической терапии,

- рассказала Ольга Барышева.

Специализированную медицинскую помощь в новых зданиях межрайонной больницы смогут получать не только петрозаводчане, но и жители Прионежского района.

Сейчас в блоках А и Б ведут чистовые работы, приобретается новое медицинское оборудование. Недостаток кадров также смогут пополнить с помощью целевой программы обучения. Ольга Барышева отметила эффективность программы по целевому обучению медиков. Кроме этого она высоко оценила вклад в развитие карельской медицины федеральных специалистов, которые проводят обучение, конференции, приезжают и работают с местными докторами на практике. Особое внимание карельской медицине уделяет доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением диагностической эндоскопии Московского научного центра, врач Елена Парфенчикова.

Image Артур Парфенчиков и Виктор Россыпнов на строительной площадке - крыше хирургического корпуса БСМП/Фото: Пресс-служба Правительства РК

Хирургический корпус БСМП: новый уровень медицины

Новый хирургический корпус БСМП— очень важный для Карелии медицинский объект и самый масштабный за многие годы. Перед его строительством республика заручилась поддержкой премьер-министра правительства России Михаила Мишустина. Здесь расположатся 12 операционных, вертолетная площадка для минимизации времени оказания срочной медицинской помощи, палаты интенсивной терапии и реанимации. Кроме того, диагностические службы с самым передовым оборудованием: компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографии, современная лаборатория. Планируется открытие Центра спасения конечностей.

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К сожалению, осложнения при некоторых заболеваниях ведут к ампутации конечностей. Задача медиков – сделать всё возможное, чтобы спасти их. Сейчас жители Карелии вынуждены получать такую специализированную помощь – когда речь идёт об операциях на сосудах – за пределами республики. С открытием нового корпуса БСМП эта проблема будет решена,

- рассказала первый замминистра здравоохранения Ольга Руотцелайнен.

Сейчас специалисты выполняют внутренние работы, чистовую отделку хирургического корпуса БСМП.

В новом корпусе будут работать хирурги различных профилей — абдоминальные, торакальные, сосудистые, нейрохирурги и другие узкие специалисты. Анестезиологи-реаниматологи обеспечат безопасность пациентов во время операций и в послеоперационный период, круглосуточно наблюдают за тяжёлыми пациентами. Врачи диагностических служб, которые помогают в подготовке к вмешательствам: рентгенологи, специалисты по ультразвуковой диагностике (УЗИ), эндоскописты. Сотрудники клинико-диагностической лаборатории, персонал центрального стерилизационного отделения. Формирование окончательного штата ещё продолжается, в том числе, в хирургический корпус планируют трудоустроить медиков по программе целевого обучения.

Image Полпред СЗФО Александр Гуцан и Глава Карелии Артур Парфенчиков на строительной площадке блоков А и Б на Древлянке/ Фото: ИА Республика/Сергей Юдин 2023 год

Безусловно, с завершением трёх крупных медицинских строек в Петрозаводске, с началом работы новых учреждений медицинская помощь в Карелии выйдет на новый уровень.

Фото: Пресс-служба Правительства РК.