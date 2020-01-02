Это я не вернулся из боя... Вспомним тех, кто навсегда остался в 2019

Новый 2020-й — год 75-летия Победы. Как жаль, что время, возраст и болезни неумолимо уносят тех, кто, не щадя себя, воевали, а потом достойно жили, работали.

В 2019-м не стало почетного гражданина Петрозаводска, капитана 1-го ранга Николая Степановича Тропникова.

С 17 лет он воевал на Северном флоте, имел боевые награды, а выйдя в отставку, активно участвовал в ветеранском движении.

23 октября в Калевале похоронили последнюю из живущих в районе ветеранов Великой Отечественной войны — Айно Ивановну Торвинен.

Анна Ивановна слева

В 18 лет она стала бойцом-минером, очищала от вражеских мин обочины дорог, лесные тропинки, окрестности хуторов и деревень, рискуя жизнью на каждом шагу. А после долго и добросовестно работала, не требуя особых благ.

В конце года мы попрощались с Игорем Михайловичем Румянцевым, артистом Русского театра драмы, участником Великой Отечественной войны.

Прошел войну с августа 1942 по июнь 1946 года и после демобилизации вернулся в труппу театра города Сталинска. Он прожил долгую и честную жизнь. Его общий актерский стаж – около шестидесяти лет. Только в петрозаводском Русском театре драмы Игорь Михайлович проработал сорок два года, за которые сыграл более ста сорока ролей.

Мы попрощались со старейшим журналистом республики, участницей Великой Отечественной войны, лауреатом премии «За мастерство и достоинство» Союза журналистов Карелии Татьяной Тимофеевной Макаровой. Активная, неравнодушная, сопереживающая, она ушла на 98-м году, прожив долгую и достойную жизнь.

Жаль, но многие наши коллеги навсегда остались в 2019 году. Их будет не хватать нам и многочисленным читателям, слушателям, зрителям.

Не стало Валерия Верхоглядова, писателя, первого заслуженного журналиста РК, краеведа.

Он работал во многих газетах Карелии, тесно сотрудничал с «ТВР-Панорамой». Его публикации были богаты интересными и малоизвестными фактами из истории Петрозаводска. Где и как он добывал их — его секрет, но вместе с ним здорово было отправиться в путешествие в прошлое. Человек цельный и целеустремленный, интересный собеседник — таким он останется в нашей памяти.

Не стало нашего коллеги, лауреата конкурса Союза журналистов Карелии Андрея Туоми.

Он редактировал районные газеты, был редактором онлайн-журнала «Черника», работал в «ТВР-Панораме» и на сайте «Петрозаводск говорит», писал яркие и запоминающиеся материалы, которые находили отклик у читателей. Он считал журналистику одной из самых важных и востребованных профессий современности, а главным качеством журналиста — честность.

Ушла из жизни Татьяна Петрова, легендарный музыкальный редактор Карельского радио.

Ее считали авторитетом в журналистских кругах и кругах музыкальной общественности, обновление и пополнение фонотеки радио — это заслуга Татьяны Михайловны.

Не стало Веры Хевсуришвили.

Неравнодушный человек, Вера Сергеевна не только писала заметки, несколько лет возглавляла газету «Петрозаводск», но и активно участвовала в общественной жизни республики, считая «женскую» тему одной из самых главных.

Для Галины Михельсон важны были все темы, да и как же иначе? Она жила и работала в самом молодом городе Карелии — Костомукше, писала о проблемах, людях и их достижениях.

В ушедшем году не стало талантливого дизайнера, фотографа, арт-директора телекомпании «Ника» Андрея Савина.

Его оригинальные идеи и творческие воплощения высоко ценили по обе стороны экрана: заставки, передачи, дизайн студии — его заслуга. Он жил на работе, отдавал ей себя целиком, может быть, поэтому жизненного ресурса надолго не хватило.

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», — почти двенадцать веков назад эту фразу произнес Архимед, и с тех пор люди ищут свою точку опоры. Для кого-то это семья, дети, хобби, а для кого-то — работа, как для Николая Петровича Ершова.

Семнадцать лет, с 1980 по 1997 год, он возглавлял Костомукшский ГОК, сделал его флагманом карельской индустрии, заботился о городе и горожанах, занимался общественной деятельностью... В декабре его не стало. «Он был хорошим человеком», — костомукшане единодушны в своем мнении.

В 2019-м ушел и легендарный карельский милиционер, бывший министр внутренних дел республики, почетный гражданин РК, руководитель Карельского землячества в Москве Виктор Петрович Мяукин.

Безусловно, он был одним из самых авторитетных представителей своего поколения – и не только для жителей республики. Человек, не зашитый в мундир, а крайне разносторонний и деятельный, он был вдохновителем многих реализованных проектов, разработчиком ряда ведомственных программ, внедренных на территории страны, интеллектуалом и настоящим учителем. Именно Карелия стала для него вторым домом, настоящей любовью, и, несмотря на все жизненные перипетии, он возвращался сюда при каждой возможности и свой последний день встретил тоже здесь.

10 июля на 74-м году жизни скончался Владимир Васильевич Корнеев. Коллеги отмечали его деловые качества. В советские годы он был первым секретарем Кемского райкома и Сортавальского горкома КПСС, инструктором ЦК КПСС, потом федеральным инспектором по РК Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Чуть-чуть до 70-летия не дожил Геннадий Васильевич Оглоблин, врач, организатор карельского здравоохранения, занимавший посты министра здравоохранения, а затем управляющего региональным отделением Фонда социального страхования.

Коллеги особенно ценили его интеллигентность и высокий профессионализм.

Не дожил до своего юбилея и Владимир Александрович Левкин.

Он ушел после продолжительной болезни. Долгое время он был заместителем председателя ЦИК, отвечал за работу со СМИ и политическими партиями в период избирательных кампаний.

Рано, на 59-м году, ушел из жизни руководитель Следственного комитета Карелии Юрий Михайлович Бабойдо.

Следком Карелии он возглавлял с 2012 года. Коллеги отмечали его верность долгу и закону.

О высоком профессионализме и порядочности Виктора Ивановича Коренькова говорят сослуживцы генерал-майора.

Он был руководителем Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. О войне знал не понаслышке, был в служебной командировке в Афганистане, потом служил в Закавказском и Кавказском особом пограничном округах. Смотрел смерти в глаза, наверное поэтому очень ценил жизнь, но в 2019-м его не стало.

Клятва Гиппократа не была простыми словами для Владимира Андреевича Шорникова, заведующего хирургическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, заслуженного врача РФ и Карелии.

Всю свою жизнь он посвятил медицине. Под его руководством были внедрены новые методики оперативных вмешательств, эндопротезирование суставов, он спас жизни очень многих людей. 10 лет назад ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Медицине посвятила свою жизнь и доктор медицинских наук Наталья Сергеевна Субботина.

Она заведовала кафедрой неврологии и психиатрии ПетрГУ, преподавала студентам, писала научные работы, оказывала помощь неврологическим больным.

С хорошими учителями, которые дают не сведения о предмете, а помогают понять мир, везет не всем, а вот филологам — выпускникам ПетрГУ, посчастливилось встретиться с легендарным преподавателем, профессором Татьяной Георгиевной Мальчуковой.

Она приоткрывала дверь в большой мир античной литературы, учила замечать, сопоставлять, думать, а еще быть Человеком.

Впрочем, те, кто учился у ученого, литературоведа, почетного профессора КГПА Владимира Петровича Крылова, тоже вспоминают своего наставника.

Широк был круг его интересов: от новейшей русской прозы до традиций русского философского романа. Он успел оставить после себя честные и остроумные мемуары о Великой Отечественной войне и память о себе как о достойном человеке.

Екатерина Петровна Карманова для многих поколений выпускников сельскохозяйственного факультета ПетрГУ была воплощением истинного интеллигента, широко образованного и культурного человека.

Она создала отделение зоотехнии, кафедру генетики.

Бывший ректор ПетрГУ, ученый-историк Михаил Ильич Шумилов занимался наукой практически 60 лет.

Сотни студентов слушали его лекции, для многих из них он стал научным руководителем курсовых, дипломных работ, исследований на соискание ученых степеней. Теперь они работают во многих сферах образования и культуры.

Своих учеников и последователей оставила и Наталья Яковлевна Липнина, основатель современной школы художественной гимнастики в республике. За 30 лет профессиональной деятельности она подготовила 25 мастеров спорта СССР. В «Спортивной школе Олимпийского резерва № 1» работают множество ее учениц. В ее честь проводятся соревнования. «Кубок Н.Я. Липниной».

Да, так бывает: человек уходит, оставляя своих учеников, завершая главное дело своей жизни. Завершились последние работы, предусмотренные проектом реставрации Преображенской церкви, и через несколько недель умер главный архитектор реставрации Владимир Степанович Рахманов.

Этот его проект не имеет аналогов в мировой практике, многие считали, что его невозможно осуществить. Но он был человеком, который умел делать невозможное: глубочайшие знания сочетались в нем с потрясающей смелостью и свободой мысли. Он ушел, а Кижи 300 лет стояли и еще простоят не меньше. Мастер Нестор сделал свое дело, наше дело — сберечь и приумножить это наследство.

Свой след на много лет в культуре Карелии оставил Эдуард Николаевич Патлаенко, композитор, профессор Петрозаводской государственной консерватории, крупный, оригинально мыслящий художник со своим неповторимым видением мира, автор множества интереснейших творений в разных жанрах.

В карельской профессиональной музыке он занял особое место, став, по существу, реформатором, глашатаем новых идей.

Всегда было интересно поговорить с Сергеем Пантелеймоновичем Сергеевым, искусствоведом, хранителем фондов Музея изобразительных искусств.

У него был свой собственный взгляд. За создание книги «Традиционное народное искусство Карелии» был первым из музейщиков удостоен Государственной премии.

В 2019-м остался преподаватель детской художественной школы, член Творческого союза художников России Александр Яковлевич Широкий. Он учил юных художников видеть перспективу...

В начале года ушел Николай Александрович Кабатюк – футбольный арбитр российских чемпионатов, тренер-преподаватель по футболу и хоккею, он приобщал к спорту мальчишек и много сделал для развития ветеранского спорта.

Ушел в историю 2019 год, ставший последним в жизни многих известных и неизвестных людей. Но мы будем их помнить.