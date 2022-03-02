Звезда «Улиц разбитых фонарей» с оружием пытался ограбить банк

Снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» актер Андрей Божанов неудачно напал на отделение банка. Видео этого инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Артист явился в банк в Санкт-Петербурге и направил на 56-летнего кассира оружие. Он потребовал отдать наличность. Но когда получил отказ, спокойно ушел.

Спустя несколько часов его задержали на проспекте Просвещения. Полицейские остановили Kia Rio, где был подозреваемый. Когда стали выяснять его личность, оказалось, что это актер сериалов.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Сам Божанов пока не объяснил свой поступок. Пистолет у него при себе был травматическим, с просроченным разрешением. // Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти